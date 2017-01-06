Купер: Василевский молодой парень и будет первым номером в НХЛ

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» прокомментировал разгром от «Нэшвилл Предаторз» (1:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Мы защищались, мы работали. У нас было 70 попыток броска по воротам в общей сложности. Мы не давали им много возможностей на протяжении всей игры. Они заблокировали 24 броска, это очень много. Но наутро останется только счёт 1:6.Игра Василевского? Он молодой парень и будет первым номером в НХЛ. Никто не показывает своей лучшей игры в каждом матче. Члены зала славы в том числе», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.По словам Купера, Василевский будет стартовым вратарём в следующем матче команды против «Филадельфии».