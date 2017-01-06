Трямкин: надо было привыкнуть к НХЛ, но мне нравится

Защитник «Ванкувер Кэнакс»признался, что пока не достаточно хорошо овладел английским языком.«Мой английский стал лучше. Однако в России было легче. Я понимал, что говорят, там моя семья. Так что здесь было сложно. Надо было привыкнуть к НХЛ, но мне нравится. В этом году мне уже легче. В том сезоне я не знал команду. Сейчас я с ней познакомился, и мне стало проще. Мне легче общаться с ребятами, с тренерами, но ещё надо работать над тем, чтобы научиться говорить с журналистами. В начале сезона я не играл, и мне было тяжело. В голове всякие мысли были. Меня все поддерживали, пока я не играл, хотели помочь», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.