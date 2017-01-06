Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ГК Кубань!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Новиков: Самсонов – один из самых перспективных вратарей в мире

6 января 2017, пятница. 14:00. Хоккей
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выступлении вратаря Ильи Самсонова на молодёжном чемпионате мира—2017 в Канаде.

«Я считаю, что Самсонов – игрок номер один в нашей команде. Я с ужасом представляю, что будет дальше, если у нас не будет вратаря такого уровня. Тогда никакая команда не сможет завоевать самые большие медали. Очень рад видеть такую его игру. Организаторы иногда поступают таким образом, чтобы не обидеть другие страны. Мне трудно сказать, как определялся лучший вратарь. Но Самсонов был достоин этого звания. Может быть, здесь сказалось то, что мы проиграли американцам по буллитам. Не нам судить. Самсонов сейчас один из самых перспективных вратарей по своему возрасту в мире, это факт. А кого наградили – того наградили. Россия отмечает своего вратаря, это очень высокая награда», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Полную подборку с мнениями экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».

>>> Брагин: это был самый тяжёлый молодёжный чемпионат мира для меня
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин Илья Самсонов МЧМ-2017
Новости. Хоккей
6 января 2017, пятница
14:00 Новиков: Самсонов – один из самых перспективных вратарей в мире
13:51 Фазель: ни одного российского хоккеиста в списке МОК нет
13:30 Плющев: у «молодёжки» всё нормально по результату, есть много вопросов по игре
13:05 Трямкин: надо было привыкнуть к НХЛ, но мне нравится
13:00 Кожевников: Капризов созрел для НХЛ, летом его тяжело будет удержать в Уфе
12:55 Паршин: 700-й матч в чемпионатах России? Не особо важное событие
12:19 Форвард «Флориды» Гриффит выбыл минимум на неделю, клуб вернул Макканна из АХЛ
12:12 Купер: Василевский молодой парень и будет первым номером в НХЛ
11:48 Дубински: у «Коламбуса» была отличная серия
11:42 Молодёжная сборная США выиграла чемпионат мира в четвёртый раз в истории
11:40 Торторелла: я горжусь «Коламбусом»
11:29 Дален: сборная Швеции без медали, это большое разочарование
11:24 Асплунд: Швеция играла хорошо, но мы допустили слишком много ошибок
11:13 Келлер: Терри — невероятный парень, он вообще не нервничает
11:12 Парсонс: в финале МЧМ-2017 была фантастическая атмосфера
11:00 Продлит ли «Барыс» победную серию и как завершатся другие матчи дня КХЛ?
10:56 Молодёжная сборная США признана первой звездой дня в НХЛ
10:56 Дрегер: в руководстве НХЛ понятия не имеют, почему Фер так оптимистичен по ОИ
10:41 «Монреаль» может провести два матча под открытым небом в следующем сезоне
10:32 «Монреаль» впервые вызвал нападающего Щербака из АХЛ
10:10 Сергачёв: Брагин знает, когда и что нужно сказать, магия всё же есть
10:08 «Ак Барс» — «Салават Юлаев»: видеообзор
10:05 Видео. «Сибирь» — «Динамо» (Москва)
09:57 Светлов: МЧМ показал — Канада и США показывают более командный хоккей, чем мы
09:53 Терри: я решил целиться между ног вратаря
09:31 Кто лучший игрок сборной России на молодёжном чемпионате мира—2017
09:30 Макдэвид вернул лидерство в гонке бомбардиров
09:22 Швеция U20 – Россия U20: все голы и опасные моменты матча за третье место МЧМ
09:15 «Бостон» хочет выменять у «Колорадо» Ландескога
09:13 «Миннесота» одолела «Сан-Хосе», это 13-я победа в 14 матчах
09:13 Шабо: я стал самым ценным игроком МЧМ, но моё сердце разбито
09:10 «Детройт» разгромил «Лос-Анджелес», Каро оформил свой 1-й шат-аут в НХЛ
09:06 Терри забил победные буллиты в полуфинале и финале МЧМ-2017
09:03 Марун установил новый личный рекорд по голам в сезоне и подрался с Харой
09:00 Шведы в третий раз подряд остались без медалей МЧМ
08:57 Победная серия Бобровского прервалась, «Коламбусу» не хватило 2 побед до рекорда
07:33 «Чикаго» в овертайме сломил сопротивление «Баффало», Анисимов оформил дубль
07:26 Сборная США стала чемпионом МЧМ-2017, по буллитам одолев Канаду
07:18 Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения в игре с «Каролиной»
07:09 Самсонов и Капризов вошли в символическую сборную МЧМ, Шабо — MVP
06:38 Капризов стал лучшим снайпером и бомбардиром МЧМ-2017
06:24 «Нэшвилл» на выезде разгромил «Тампу», Сиссонс оформил хет-трик
05:54 Хет-трик Маруна помог «Эдмонтону» победить в Бостоне
05:39 «Вашингтон» разгромил «Коламбус» и прервал его 16-матчевую победную серию
04:31 Воробьёв стал лучшим ассистентом в истории МЧМ, не забившим шайбы за турнир
Все новости RSS
Кто лучший игрок сборной России на МЧМ-2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+