Новиков: Самсонов – один из самых перспективных вратарей в мире

Заслуженный тренер Россииподелился мнением о выступлении вратаря Ильи Самсонова на молодёжном чемпионате мира—2017 в Канаде.«Я считаю, что Самсонов – игрок номер один в нашей команде. Я с ужасом представляю, что будет дальше, если у нас не будет вратаря такого уровня. Тогда никакая команда не сможет завоевать самые большие медали. Очень рад видеть такую его игру. Организаторы иногда поступают таким образом, чтобы не обидеть другие страны. Мне трудно сказать, как определялся лучший вратарь. Но Самсонов был достоин этого звания. Может быть, здесь сказалось то, что мы проиграли американцам по буллитам. Не нам судить. Самсонов сейчас один из самых перспективных вратарей по своему возрасту в мире, это факт. А кого наградили – того наградили. Россия отмечает своего вратаря, это очень высокая награда», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.Полную подборку с мнениями экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».