Д. Уильямс: хотел прервать серию «Коламбуса», а кому этого не хотелось?

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»поделился мнением о матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (5:0), в котором прервалась 16-матчевая победная серия «Блю Джекетс».«Я хотел прервать серию «Коламбуса». А кому этого не хотелось? Соврал бы, если бы сказал, что не думал об этом. Мы забросили несколько отличных шайб и сделали несколько отличных сейвов.Были ли это игра на 5:0? Нет, не думаю, но мы добились такого результата благодаря игре вратаря и своевременным голам», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.