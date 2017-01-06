«Югра» дома переиграла «Спартак», Алексеев, Королёв и Лапенков набрали по 2 очка

«Югра» на своём льду праздновала победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда из Ханты-Мансийска проиграла пять матчей из последних восьми. Московская команда проиграла четвёртый матч из последних пяти и два подряд.
В первой трети матча хозяева на один гол «Спартака» (отличился Дмитрий Калинин) ответили тремя. За «Югру» забили Антон Королёв, Александр Макаров и Евгений Лапенков. В начале третьего периода красно-белые стараниями Максима Потапова сократили разрыв в счёте до минимума. На 47-й минуте встречи Андрей Алексеев восстановил преимущество хозяев в две шайбы. «Югре» не только удалось удержать это преимущество, но и под занавес встречи поразить пустые ворота.
Нападающие «Югры» Евгений Лапенков, Антон Королёв и Андрей Алексеев набрали по 2 (1+1) очка.
Видео голов и лучших моментов матча можно посмотреть здесь