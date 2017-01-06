Маклеллан: Марун показал себя

Тренер «Эдмонтон Ойлерз»оценил игру нападающего Патрика Маруна после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:3). Хоккеист стал автором хет-трика.«Марун показал себя. Хет-трик и стычка с очень большим, непростым оппонентом, лидером соперника. Это можно будет увидеть в отчёте о матче на следующий день и неделю спустя.А есть ещё борьба у бортов, черновая работа. Поначалу мы действовали недостаточно хорошо. Мне показалось, что Патрик, его звено, некоторые из наших габаритных хоккеистов исправили ситуацию и вернули команду в игру», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.