Тротц: 16 побед подряд «Коламбуса» в нашей лиге, в наше время — это впечатляет

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»поделился впечатлениями от матча с «Коламбус Блю Джекетс» (5:0), в котором его команда прервала 16-матчевую победную серию соперника.«Победная серия „Коламбуса“ очень впечатляет. То, что они смогли выиграть 16 раз подряд в этой лиге, в наше время — это сильно.Все ребята внесли свой вклад в эту победу. Перед матчем мы хотели закрыть их главное звено, и у нас получилось это сделать. Мы хотели не удаляться, это у нас получилось не совсем, но наше меньшинство проделало отличную работу. Кроме того, мы грамотно обращались с шайбой. В целом мы показали отличную командную игру», — цитирует Тротца пресс-служба клуба.