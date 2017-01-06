Скудра: у «Торпедо» есть свой стиль и характер, появилась стабильность

Главный тренер «Торпедо»поделился мнением о главных достижениях своей команды в прошедшем 2016 году.«В прошлом сезоне мы не просто вышли в плей-офф, а сумели пройти «Йокерит» в непростой борьбе характеров. Мы подняли для себя определённую планку и продолжаем поднимать её в текущем сезоне, когда в своей непростой конференции, где приходится играть с мощными организованными командами, занимаем высокое место. Не стоит забывать, что у нас нет возможности приобретать дорогих звёздных игроков. А может уже и нужды в этом нет. У нас есть свой стиль, свой характер, свой почерк. У нас собрались качественные и достаточно мастеровитые хоккеисты, и мы можем играть в свой хоккей. Те ребята, которые приходят к нам в команду, уже знают, к чему мы стремимся. О нас говорят уже как о команде с определённым уровнем. У нас появилась стабильность, как команды и как клуба», — цитирует Скудру пресс-служба КХЛ.