Коскиранта: «Йокерит» чуть больше работал и был чуть удачливее СКА

Нападающий СКАподвёл итоги матча с «Йокеритом» (2:3), в котором его команда потерпела четвёртое поражение подряд.«У нас было неплохое начало матча – мы забили гол, повели. Но после этого соперник стал действовать гораздо упорнее, мы чаще оставались без шайбы, и «Йокерит» воспользовался своими моментами. Наверное, они чуть больше работали и были чуть удачливее. Мы пытались забить в концовке, играя „шесть на пять“, но нам это не удалось. Соперник был лучше на один гол», — цитирует Коскиранту пресс-служба клуба.