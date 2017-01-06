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Варицкий: Рубцов останется в Канаде из-за травмы, ему пока нельзя летать

6 января 2017, пятница. 18:47. Хоккей
Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий сообщил, что нападающий молодёжной сборной России и подмосковной команды Герман Рубцов после завершения МЧМ-2017 остался в Северной Америке из-за травмы, полученной в четвертьфинале с командой Дании. Обозреватель RDS Стефан Леру ранее в своём «твиттере» сообщил, что Рубцов остался в Канаде и проведёт остаток сезона в команде QMJHL «Шикутими».

«У него сильный перелом носа и сотрясение мозга. Он не может в ближайшее время летать на самолёте и уж тем более играть. Поэтому было принято решение, что он останется в Канаде, где пройдёт дополнительное обследование и по возможности получит необходимую медицинскую помощь.

Не знаю, откуда такая информация, что Рубцов закончит сезон в юниорской лиге Квебека. Пока этого сказать вам не могу», — цитирует Варицкого «Р-Спорт».

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Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей ХК Витязь Герман Рубцов
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6 января 2017, пятница
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