Варицкий: Рубцов останется в Канаде из-за травмы, ему пока нельзя летать

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий сообщил, что нападающий молодёжной сборной России и подмосковной командыпосле завершения МЧМ-2017 остался в Северной Америке из-за травмы, полученной в четвертьфинале с командой Дании. Обозреватель RDS Стефан Леру ранее в своём «твиттере» сообщил, что Рубцов остался в Канаде и проведёт остаток сезона в команде QMJHL «Шикутими».«У него сильный перелом носа и сотрясение мозга. Он не может в ближайшее время летать на самолёте и уж тем более играть. Поэтому было принято решение, что он останется в Канаде, где пройдёт дополнительное обследование и по возможности получит необходимую медицинскую помощь.Не знаю, откуда такая информация, что Рубцов закончит сезон в юниорской лиге Квебека. Пока этого сказать вам не могу», — цитирует Варицкого «Р-Спорт».