Видео. «Металлург» (Новокузнецк) — «Локомотив»

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между новокузнецким «Металлургом» и «Локомотивом». Встреча проходила в Новокузнецке и завершилась победой гостей со счётом 2:1.В составе хозяев заброшенная шайба на счету Кирилла Лебедева. У «Локомотива» дублем сумел отметиться Петри Контиола.