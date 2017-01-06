Дэйли: я не вижу, что КХЛ является конкурентом НХЛ, в том числе и в Китае

Заместитель комиссара НХЛсообщил, что не видит в КХЛ конкурента в вопросе развития хоккея в Китае.«Я не чувствую, что мы соревнуемся с КХЛ хоть в чём-либо. Они запустили свою лигу, чтобы в будущем быть конкурентоспособными с НХЛ, но в настоящее время я не вижу этого. Мы не соревнуемся с КХЛ в развитии хоккея в Китае, и я не уверен, что люди, с которыми мы работаем в Китае, рассматривают КХЛ как конкурента НХЛ в этом плане. Для нас эта территория — чистый лист», — цитирует Дэйли Yahoo Sports.