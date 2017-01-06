Буцаев: «Сочи» показал отличную командную игру и заслужил три очка

Главный тренер ХК «Сочи»поделился впечатлениями от гостевой победы над «Барысом» (4:0).«Хочу поздравить ребят с победой. Показали отличную командую игру. Выполнили то задание, которое давалось на матч, и заслужили эти три очка. У нас все, кто выходит на матч, кто в заявке, все два матча провели каждый на своём уровне. Почему сказал «командная победа», потому что уже вторую игру подряд выполнили то задание, которое давалось на матч. Конечно, нам было нелегко в предыдущем месяце прошлого года, когда у нас было очень много травмированных игроков. Сейчас они вернулись в строй, набрали не оптимальную форму, но ту, которая должна быть у них. Поэтому ребята молодцы, проявили характер, проявили волю и, повторюсь, очень правильно и грамотно сыграли», — цитирует Буцаева пресс-служба «Барыса».