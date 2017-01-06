Бойд: в матчах с «Барысом» Барулин играет особенно хорошо

Нападающий «Барыса» Дастин Бойд поделился впечатлениями от матча с ХК «Сочи» (0:4).
«Тяжёлое поражение, конечно, неприятно. Ничего не получалось, не реализовали ни одного большинства, шайба не шла в ворота, всё время попадая в голкипера, вратарь соперника очень хорошо сыграл. Барулин — великолепный голкипер, действительно, против нас он играет особенно хорошо. Мы старались бросить столько раз, сколько возможно, но всё либо попадало в штангу, перекладину, либо во вратаря.
Был силовой хоккей, они вышли и под конец первого периода забили, а нам так и не удалось сделать это, реализовать моменты. Нужно оставить эту игру позади, настроиться на матч с «Торпедо» и взять свои три очка.
Чувствую себя лучше от игры к игре. Тяжело поначалу было, когда пропустил четыре месяца, начало сезона. Все достигли необходимой формы в середине сезона, а я ещё стараюсь вернуться к высоким показателям насколько это возможно. Вернуться к тем же скоростям, что раньше заняло некоторое время. Но сейчас чувствую себя лучше, уровень растёт, буду продолжать улучшать форму», — цитирует Бойда Sports.kz.