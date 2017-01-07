Королёв: всем в «Югре» не хватает заброшенных шайб, любой гол на вес золота

Нападающий «Югры»поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (5:2).«Мы хотим выдать серию побед, но получается выигрывать раз через раз. А хочется играть стабильнее и побеждать чаще. Сегодня был хороший настрой и реализация моментов, которая нас подводила до этого. В этом матче первая половина стартового периода была тяжёлой, затем мы собрались и забили три гола — сразу стало легче.Я заждался, когда уже получится забить. До этого что-то не шло, хотя было много моментов. Надеюсь, сейчас прорвёт и буду больше забивать. Вообще нам всем не хватает заброшенных шайб. Любой гол сейчас на вес золота», — цитирует Королёва пресс-служба клуба.