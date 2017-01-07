Казаков: ситуация улучшается, хочу продолжать помогать «Адмиралу» голами

Нападающий «Адмирала» Максим Казаков поделился впечатлениями от матча с «Медвешчаком» (4:1).
«Я не забил сегодня две шайбы. Думаю, что первый перепишут на Пашу Макаренко, потому что я точно не касался шайбы, она попала в ворота от защитника «Медвешчака». Я сам чувствую, что ситуация немного улучшается, хочу быть ещё лучше, продолжать помогать команде голами и результативными действиями. Здорово, что мы стали больше забивать в последних матчах. У нас была проблема с результативностью, отличались один-два раза за игру. Хорошо, что сейчас получается больше. Голы всегда нужны, постараемся продолжить в том же духе.
С Пашей мы неплохо сыгрались. В „Кузне“ мы редко вместе выходили на лёд, только изредка на несколько смен. До этого третьим с нами был Барбашёв, сейчас Жафяров — это ребята, которые голодны до заброшенных шайб. Мне нравится, как они играют. Сегодня Макаренко отдал мне пас на пустые ворота, сказал ему спасибо после игры. Благодарен ему за эту передачу. Это показывает, что мы переживаем друг за друга, поддерживаем, стараемся помочь партнёрам. Можно сказать, что сегодня он не оставил меня без гола.
Сегодня самочувствие было непонятным. Игра в этом плане, наверное, была худшей в сезоне, по крайней мере у меня. Возможно, пауза сказалась, возможно, долгий перелёт, разница во времени. Мы начали не очень хорошо, не всё пошло по нашему плану. Здорово, что смогли переломить ход встречи и победить. Нам нужна эта победа. До игры с Ворониным только взглядом пересекались, а после я поздравил его с голом. Это мой товарищ, желаю ему только лучшего. Плохо, что он нам забил (смеётся.). Конечно, у него была дополнительная мотивация сегодня», — цитирует Казакова пресс-служба клуба.