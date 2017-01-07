Захарчук: «Сочи» смотрелся лучше «Барыса» и выполнял установку тренера

Нападающий ХК «Сочи»поделился впечатлениями от матча с «Барысом» (4:0).«Была хорошая игра, интересная, интенсивная, в обе стороны. «Барыс» выиграл последние три матча, много забивал. В средней зоне шайба долго не задерживалась, и мы, и «Барыс» быстро её проходили. Мы смотрелись намного лучше, выполняли установку тренера. У нас получилось забить и в равных составах, и в большинстве, и в меньшинстве.Наверное, в меньшинстве забили потому, что соперник сменил вратаря за пять минут до конца матча. Изначально немного не поняли, не увидели, что их пятеро, а нас – четверо. Но сориентировались, быстро поменяли игроков, которые должны играть в обороне. Конечно, была доля фарта.Мне кажется, что любой нападающий стремится к воротам. Заброс за ворота, выиграл борьбу и кратчайшим путём лезешь на ворота. Мне нравятся такие голы, люблю такие забивать», — цитирует Захарчука пресс-служба клуба.