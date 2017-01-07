«Ванкувер» одержал 6-ю победу подряд, одолев «Калгари», Трямкин набрал 1 очко

«Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уверенно обыграл «Калгари Флэймз». Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и закончилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.«Флэймз» вышли вперёд уже на 2-й минуте после гола Михаэля Фролика. Ещё в первом периоде «Ванкувер» благодаря голам Майкла Шапу (11-я минута) и Луи Эрикссона (14) перехватил лидерство. В концовке второго и начале третьего периодов Маркус Гранлунд (40, 44) забросил две шайбы, доведя преимущество «Ванкувера» до трёх шайб. Точку в матче поставил Фролик, также оформивший дубль (59). Защитник «Кэнакс»отметился одной голевой передачей.«Ванкувер» продлил свою победную серию до 6 матчей.