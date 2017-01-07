Маркус Гранлунд, Дарлинг и Маккиннон — лучшие игроки дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.Третьей звездой признан форвард «Колорадо Эвеланш», набравший два (1+1) результативных балла в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 ОТ).Второй звездой назван голкипер «Чикаго Блэкхоукс», отразивший 39 из 40 бросков по своим воротам в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:1).Первой звездой стал нападающий«Ванкувер Кэнакс», набравший три (2+1) очка в матче с «Калгари» (4:2).