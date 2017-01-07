Маркус Гранлунд, Дарлинг и Маккиннон — лучшие игроки дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.
Третьей звездой признан форвард «Колорадо Эвеланш» Нэтан Маккиннон, набравший два (1+1) результативных балла в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 ОТ).
Второй звездой назван голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Скотт Дарлинг, отразивший 39 из 40 бросков по своим воротам в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:1).
Первой звездой стал нападающий«Ванкувер Кэнакс» Маркус Гранлунд, набравший три (2+1) очка в матче с «Калгари» (4:2).