Петров: считаю нелепым, когда на протяжении семи месяцев не разыгрываем титулов

Двукратный олимпийский чемпионвысказался о нынешней системе проведения Кубка Гагарина.«Считаю нелепым, когда на протяжении семи месяцев и 60 матчей, по сути, не разыгрываем никаких титулов. Это скучно и для специалистов, и для болельщиков, и для журналистов — настоящей интриги нет! Что мы уже почувствовали по посещаемости чемпионата, которая, к сожалению, идёт вниз.Надеюсь, что клубы одумаются, и все вместе формулу сезона мы подкорректируем. Обязаны возродить значимость титула регулярного чемпиона! Кто бы им не стал», — цитирует Петрова Russia-Hockey. Ru.