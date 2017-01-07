Крюг: мы должны делать то, что делаем, и надеяться, что «Бостон» прорвёт

Защитник «Бостон Брюинз»прокомментировал выступление своей команды в нынешнем сезоне«По опыту последних двух лет мы понимаем, какое значение имеет каждая игра. Неважно, с кем ты играешь, какое место занимает твой соперник в турнирной таблице. Каждая игра — это два очка. Мы должны правильно настраиваться на игры и двигаться дальше. Очень обидно. Результата нет. Мы считаем, что играем хорошо, надо оставить позади этот этап. Другого пути нет — мы должны делать то, что делаем, и надеяться, что нас прорвёт. Для того чтобы выдать победную серию, нужно одержать первую победу», — цитирует Крюга официальный сайт лиги.