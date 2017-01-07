53 человека проголосовали за форварда Фила Кессела на выборах президента США

53 человека проголосовали за форварда «Питтсбург Пингвинз»на выборах президента США в двух округах Пенсильвании, сообщает Pittsburgh TribLive.Так как четверо избирателей допустили ошибки в написании имени и фамилии хоккеиста, действительными считаются лишь 49 голосов.«У людей была свобода выбора, и они приняли лучшее решение для себя», – прокомментировал Кессел данную новость.Хоккеист занял итоговое 13-е место в двух указанных округах и третье – среди персонажей, не имеющих отношения к политике. В этой категории Кессела опередили Иисус и Микки Маус.