Барроуз: приятно видеть, как братья Седины добиваются юбилейных цифр

Нападающий «Ванкувер Кэнакс»поделился мнением об игре братьев Сединов.«Спустя 10 лет Седины по-прежнему лидеры „Ванкувера“? Это многое говорит об их характере, профессионализме, отношении к делу. Люди не видят того, как они на ежедневной основе готовятся к матчам, как берегут свои организмы и настраиваются психологически.Я по-прежнему знаю, что когда они выходят на лёд, то отдают все свои силы. Учитывая их непростое начало карьеры, сейчас особенно приятно видеть, как они добиваются юбилейных цифр», — цитирует Барроуза официальный сайт лиги.