Кирилл Капризов стал лучшим игроком сборной России по версии пользователей ВК

Фото: "Чемпионат" Кирилл Капризов

Нападающий молодёжной сборной России по хоккеюстал лучшим игроком молодёжного чемпионата мира 2017 года в Монреале и Торонто по опросам пользователей группы «Чемпионат» в социальной сети «ВКонтакте».Форвард удостоился звания лучшего по результатам пяти из семи матчей россиян – с Канадой, Латвией, ¼ финала с Данией, ½ финала с США и матча за бронзовые медали со Швецией.Корреспондент Роман Соловьёв вручил нападающему специальную награду от «ВКонтакте».Напомним, капитан молодёжной сборной России по хоккею Кирилл Капризов стал лучшим снайпером и бомбардиром турнира.В семи матчах турнира Капризов набрал 12 (9+3) очков, столько же баллов на счету шведа Александра Нюландера, но у того меньше заброшенных шайб.