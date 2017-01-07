Кирилл Капризов стал лучшим игроком сборной России по версии пользователей ВК

Форвард удостоился звания лучшего по результатам пяти из семи матчей россиян – с Канадой, Латвией, ¼ финала с Данией, ½ финала с США и матча за бронзовые медали со Швецией.
Корреспондент Роман Соловьёв вручил нападающему специальную награду от «ВКонтакте».
Напомним, капитан молодёжной сборной России по хоккею Кирилл Капризов стал лучшим снайпером и бомбардиром турнира.
В семи матчах турнира Капризов набрал 12 (9+3) очков, столько же баллов на счету шведа Александра Нюландера, но у того меньше заброшенных шайб.
Фото: "Чемпионат"
Кирилл Капризов