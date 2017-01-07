Скабелка: профессиональные спортсмены не могут быть уставшими, это наша работа

Главный тренер новосибирской «Сибири»прокомментировал домашнюю победу над «Витязем» (3:2).«Игра была, словно качели. В таком матче можно и сильно расстроиться за команду, и порадоваться. В первом периоде была равная игра, за исключением концовки, когда мы позволили «Витязю» в течение одной минуты забросить две шайбы. Но в конце второго периода мы смогли прибавить, и третий период играли уже практически только в зоне соперника. Ребята поймали кураж, многое начало получаться, могли забить больше. За счёт чего смогли прибавить? Любая «физика» идёт от головы: как ты хочешь играть, так ты и будешь действовать. Мы профессиональные спортсмены, хоккеисты, это наша работа. Мы должны всегда быть готовыми и не можем быть уставшими.Что касается психологического давления, то это можно говорить только про молодых хоккеистов. У нас в начале сезона было много молодых, а сейчас у нас опытная оборона, про боязнь говорить не приходится. Ребята многое повидали, так что дело не в этом. Соперник заставлял нас ошибаться», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.