Бердников: судьи извиняются за ошибки после каждой игры, но нам не легче

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга»подвёл итоги после поражения в матче с московским «Динамо» (0:3).«Бьемся, стараемся, но… Серийные голы, когда пропускаем два буквально за минуту и когда должна быть позиционная игра с обороной на возврате, здесь, к сожалению, проиграли. Не сказать, что результат по игре. Но домашнюю серию мы сыграли плохо. Забили очень мало голов.Пускай оштрафуют, но я скажу: после каждой игры федерация или судейский корпус приносят нам извинения, говорят, что того или иного удаления не было. Говорят, извините, мы не усмотрели. Сегодня шесть человек не было железно на площадке, когда нам дали удаление, после которого «Динамо» забило первый гол. И все эти ошибки, когда потом признают удаление необоснованным, – нам от этого не легче. Это всё влияет на результат. Судить должны одинаково всех – и нашу команду, и тех, кто борется за плей-офф», — цитирует Бердникова официальный сайт клуба.