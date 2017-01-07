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Пашнин: нам не засчитали шайбу, а мы считаем, что это чистый гол

7 января 2017, суббота. 17:51. Хоккей
Защитник «Локомотива» Михаил Пашнин после поражения в матче с «Авангардом» (2:3) ответил на вопросы журналистов.

«Игры проходят с большой разницей по отношению к московскому времени, но мы стараемся. У нас нет раскаток, только прогулка с утра, полузавтрак, полуобед — и в бой. Для болельщиков сегодня получилась интересная, весёлая игра. Новогодние праздники ещё идут, и встретились две хорошие команды. Нам не засчитали одну шайбу, но мы считаем, что это был чистый гол, потому что нам в Новосибирске точно такой же забили. Это был рабочий гол — добили, никто никого не толкал, защитники сами наших нападающих затолкали в ворота.

Не знаю, что мне там предлагал Орлов. Если драку, то сказал бы. Один поединок состоялся, нормальный такой, завели партнёров, всех порадовали, это хоккей, всё нормально. Инициатора драки не было, у нас до этого был небольшой конфликт за воротами, так что это было ожидаемо, ничего страшного. Мы особо не следим за положением в таблице, игр ещё много, всё по-разному может повернуться. Только две первые команды догнать нереально, а в остальном — всё возможно. Семь лет „Локомотив“ не выигрывает в Омске? Зато дома выигрываем», — передаёт слова Пашнина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Локомотив Михаил Пашнин
Новости. Хоккей
7 января 2017, суббота
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