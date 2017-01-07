Калниньш: хоккей — наша работа, а главная мотивация — в победе

Вратарь рижского «Динамо»поделился мнением о мотивации хоккеистов клуба из Латвии.«Игра с ЦСКА? Все команды в лиге хороши, так что не могу сказать, что именно „армейцы“ нас поразили.Какова наша мотивация, учитывая, что мы наверняка уже не попадаем в плей-офф КХЛ? Хоккей — наша работа, то, что нам нравится делать. Наша главная мотивация — выйти и выиграть любую игру. Спасибо поклонникам, которые продолжают поддерживать нас, так что до конца сезона мы, как команда, отлично мотивированы», — приводит слова Калниньша Apollo. lv.