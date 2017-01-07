Галимов: московскому «Динамо» надо учиться у «Кузни» тому, как они бьются

«Матч складывался очень трудно, мы создали много моментов, но долгое время не могли забить. Потом прорвало, забили три. Новокузнецк — очень хорошая команда, спасибо им за волю к победе и за то, что они показывали. Нам надо учиться у них тому, как они бьются. „Металлург“ играл не хуже, иногда даже больше владел шайбой в нашей зоне. Нам даже пришлось перейти на игру в три звена в третьем периоде. Они просто не реализовали свои моменты, Ерёма подтащил, а мы реализовали.
Конечно, я помню Новокузнецк, это первый клуб, где я начал играть во взрослый хоккей, этот город занимает большое место в сердце», — цитирует Галимова пресс-служба «Металлурга».