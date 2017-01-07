Билялетдинов: у «Ак Барса» есть много вопросов, которые надо исправлять

Главный тренер «Ак Барса»подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (0:2).«У нас много вопросов, которые надо исправлять. Будем работать над этим. Будем разбираться, почему за два матча забросили только одну шайбу.Пока не могу сказать, когда появится Глинкин. Батыршин играет неплохо после такого большого перерыва. Конечно, игрой Пайгина не очень удовлетворён. Хотелось бы, чтобы он не ошибался, но молодым игрокам это свойственно», — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба.