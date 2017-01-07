«Трактор» подаст протест по работе судей в матче с «Нефтехимиком»
7 января 2017, суббота. 20:21.
Хоккей
«Трактор» подаст протест на ряд решений арбитров в матче с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщается в официальном «твиттере» клуба. Челябинцы проиграли команде Андрея Назарова со счётом 0:1.
«Официальное заявление. „Трактор“ подаст протест на ряд эпизодов работы арбитров матча в Нижнекамске», — говорится в сообщении.
Главными судьями матча были Павел Овчинников и Алексей Васильев, линейными — Павел Бадыль, Иван Дедюля.
«Твит» также можно посмотреть здесь
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