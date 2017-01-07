Вудкрофт: КХЛ надо серьёзно задуматься над качеством своего продукта

«Лиге надо серьёзно задуматься над качеством продукта, который она делает каждый день. По нему есть вопросы, и им необходимо это исправить. А по игре — мне понравилось, как мы начали. Мы здорово противостояли оппонентам, несмотря на то что у нас отсутствовали некоторые ключевые игроки. У нас был хороший первый период, к сожалению, второй получился не таким хорошим, мы не могли показывать нашу игру из-за кое-чего, что мы не можем контролировать. Ближе к концу мы смогли чаще переходить в зону атаки и создавать хорошие моменты.
В третьем периоде случился эпизод, который позволил сопернику вырваться вперёд. Шайба скакала в нейтральной зоне, и они смогли этим воспользоваться. Доволен тем, как мы сражались. Мы противостояли хорошей команде и смогли добиться прогресса. Я недоволен результатом, но доволен тем, как команда сегодня играла», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.