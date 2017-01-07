Капризов: очень приятно, что стали третьими, тем более в Канаде

«В том сезоне мы стали вторыми. Конечно, очень приятно, что мы стали третьими, тем более в Канаде. Я первый раз там так играл. Раньше ездил туда на Кубок вызова, но там совсем всё по-другому было. Это очень большая победа для меня, у меня в жизни таких не было. В прошлом году мы проиграли в финале, и нам было тяжелее собраться, а здесь, когда проиграли в полуфинале, в раздевалке такая тишина была… Никто не знал, что делать. Все просто сидели. Я так же сидел и грустил. А потом собрались, поговорили. Тренеры сказали правильные вещи, как и что делать. Хорошо, что выиграли третье место. Совсем с другим настроением поехали домой. Болельщикам доставили какие-то эмоции позитивные», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
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