Результаты игрового дня МХЛ

7 января в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно 10 матчей.«Амурские Тигры» взяли верх над «Атлантами» со счётом 4:2.«Тайфун» в овертайме одолел МХК «Динамо» Спб со счётом 4:3.«Стальные Лисы» проиграли «Ирбису» со счётом 1:4.«СКА-1946» с минимальным счётом уступил «Русским Витязям».«Реактор» разгромил «Снежных Барсов» со счётом 7:1.«Алтай» одержал уверенную победу над «Спутником» со счётом 5:2.«Сарматы» переиграли «Ладью» — 4:2.«Мамонты Югры» в овертайме вырвали победу у «Сибирских Снайперов» со счётом 4:3.«Тюменский Легион» потерпел поражение от «Кузнецких Медведей» — 2:4.МХК «Спартак» обыграл «СКА-Серебряные Львы» со счётом 3:1.