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Результаты игрового дня МХЛ

7 января 2017, суббота. 21:28. Хоккей
7 января в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно 10 матчей.

«Амурские Тигры» взяли верх над «Атлантами» со счётом 4:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 06:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
4 : 2 1:0, 0:1, 3:1
Атланты
Московская область
1:0 – Крутий (Гиздатуллин) – 15:33 (5x4), 1:1 – Колегов (Щербаков) – 29:16 (5x4), 1:2 – Талалуев (Шулев, Александров) – 44:22 (5x5), 2:2 – Крутий (Гиздатуллин) – 51:18 (5x5), 3:2 – Карпусь (Кармашков, Заседа) – 55:49 (5x4), 4:2 – Гиздатуллин – 59:06 (5x4)


«Тайфун» в овертайме одолел МХК «Динамо» Спб со счётом 4:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 10:00 МСК
Тайфун
Приморский край
4 : 3 1:2, 2:1, 0:0, 1:0
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Куракин (Тюнеев, Ельшанский) – 01:22 (5x5), 0:2 – Ельшанский (Зеленков, Ротенберг) – 18:12 (5x5), 1:2 – Кумов (Баженов) – 18:48 (5x5), 2:2 – Лоновенко (Прус, Островский) – 23:33 (5x5), 3:2 – Тарлецкий (Островский, Лоновенко) – 35:01 (5x5), 3:3 – Куракин (Хохлов, Орлов) – 35:18 (5x5), 4:3 – Кочкарёв (Прус, Островский) – 63:05 (4x4)


«Стальные Лисы» проиграли «Ирбису» со счётом 1:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 11:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
1 : 4 0:1, 0:3, 1:0
Ирбис
Казань
0:1 – Ашрапов (Валеев) – 19:57 (5x5), 0:2 – Насыбуллин (Валеев) – 31:50 (5x4), 0:3 – Шабанов (Хакимзянов, Самсонов) – 32:49 (5x5), 0:4 – Хованов (Валеев) – 33:32 (5x5), 1:4 – Пятин (Икамацких, Дюкарев) – 51:30 (5x4)


«СКА-1946» с минимальным счётом уступил «Русским Витязям».
МХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
0 : 1 0:1, 0:0, 0:0
Русские Витязи
Чехов
0:1 – Горохов (Леонов, Шевченко) – 12:40 (5x5)


«Реактор» разгромил «Снежных Барсов» со счётом 7:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 14:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
1 : 7 0:2, 0:2, 1:3
Реактор
Нижнекамск
0:1 – Шафигуллин (Шарифьянов, Тимиров) – 14:11 (5x5), 0:2 – Набиуллин (Чабатов, Семёнов) – 19:30 (5x5), 0:3 – Набиуллин (Сорокин, Дзедаев) – 38:53 (5x5), 0:4 – Тимиров – 39:05 (5x5), 0:5 – Голубович (Хафизов, Володин) – 43:03 (5x5), 1:5 – Макеев (Мелихов) – 44:23 (5x5), 1:6 – Дзедаев (Набиуллин) – 49:56 (5x5), 1:7 – Пикушин (Нисковских) – 52:42 (5x5)


«Алтай» одержал уверенную победу над «Спутником» со счётом 5:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 14:00 МСК
Алтай
Усть-Каменогорск
5 : 2 0:1, 3:0, 2:1
Спутник
Альметьевск
0:1 – Иванов (Угаров) – 03:11 (5x5), 1:1 – Кокшаров (Меньщиков) – 22:31 (5x5), 2:1 – Пархоменко (Меньщиков, Кокшаров) – 34:55 (5x5), 3:1 – Меньщиков (Кокшаров, Штефан) – 38:44 (5x4), 4:1 – Назаренко (Вакуленко) – 44:33 (5x5), 4:2 – Антонов (Чупин, Фасхутдинов) – 49:48 (5x5), 5:2 – Писмаркин (Синицын, Гусейнов) – 59:58 (5x4)


«Сарматы» переиграли «Ладью» — 4:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 15:00 МСК
Сарматы
Оренбург
4 : 2 1:1, 3:1, 0:0
Ладья
Тольятти
1:0 – Любишкин (Пивунов, Мухамедзянов) – 01:41 (5x5), 1:1 – Николенко (Фролов) – 19:43 (5x5), 2:1 – Залалутдинов (Тявин, Любишкин) – 23:40 (5x5), 2:2 – Грошев (Сулейманов, Юмангулов) – 29:19 (5x4), 3:2 – Любишкин (Сгибнев, Залалутдинов) – 31:29 (5x5), 4:2 – Пивунов (Жарёнов, Мухамедзянов) – 38:08 (5x5)


«Мамонты Югры» в овертайме вырвали победу у «Сибирских Снайперов» со счётом 4:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 15:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
4 : 3 1:1, 1:0, 1:2, 1:0
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
1:0 – Шэн (Гайдеик) – 03:08 (5x5), 1:1 – Коротков – 11:46 (5x5), 2:1 – Яремчук (Дроздецких) – 36:59 (5x5), 2:2 – Шашков – 49:17 (5x5), 2:3 – Ткаченко (Молофеев, Михайлов) – 53:36 (5x5), 3:3 – Попов (Марченко, Шэн) – 58:11 (5x4), 4:3 – Яремчук (Гапонов) – 61:00 (4x4)


«Тюменский Легион» потерпел поражение от «Кузнецких Медведей» — 2:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 15:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
2 : 4 0:0, 0:2, 2:2
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
0:1 – Рубан (Малетин, Загинайко) – 38:17 (5x5), 0:2 – Пархоменко (Караваев) – 39:46 (5x5), 0:3 – Зиновьев – 49:24 (5x5), 0:4 – Пархоменко (Караваев) – 49:56 (5x5), 1:4 – Головин (Кириллов) – 54:04 (5x4), 2:4 – Тимофеев (Плёнкин, Арзамасцев) – 54:43 (5x5)


МХК «Спартак» обыграл «СКА-Серебряные Львы» со счётом 3:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 17:00 МСК
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
1 : 3 0:1, 1:2, 0:0
МХК Спартак
Москва
0:1 – Жолобов (Цыплаков, Пушкарёв) – 18:50 (5x5), 0:2 – Цыплаков – 22:34 (4x5), 1:2 – Яровой (Полодян, Мисников) – 29:39 (5x5), 1:3 – Клепко (Розанов, Леванов) – 35:20 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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