Кареев: игра с «Трактором» была очень вязкая, поэтому один гол всё и решил

Вратарь «Нефтехимика», сыгравший матч с «Трактором» на ноль, прокомментировал победу своей команды со счётом 1:0.«Была тягучая, терпеливая игра. Ребята хорошо играли, выполняли задание тренера. Мы забили гол и заслуженно победили, я считаю. Игра была очень вязкая. Поэтому один гол всё и решил.Я готовился как обычно, а тот гол в матче с „Магниткой“ сразу выкинул из головы. Рабочая ситуация. Насколько для меня важна поддержка команды по ходу матча? Конечно, мне приятно, что ребята подбадривают, а я стараюсь помогать им», — цитирует Кареева пресс-служба клуба.