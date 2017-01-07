Гарипов: если бы у меня была клюшка, наверное, отбил бы бросок Мозякина

Вратарь «Ак Барса»прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» со счётом 0:2.«Был интересный матч. Мы играли с сильной командой, был хороший хоккей. Старались, играли, но не смогли победить. Всё бывает. В моменте с голом Мозякина я не видел шайбы, и клюшки у меня не было. Неудобно было играть без неё. Наверное, отбил бы, если бы клюшка была. Все мы люди. Какая разница, кто бросает – лучший или нет.Против большинства „Магнитки“ было интересно. Две пропущенные шайбы в меньшинстве — это ошибка всей команды. И вратаря, и всех остальных», — цитирует Гарипова пресс-служба клуба.