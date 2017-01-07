Величкин: «Вашингтон» ждёт Самсонова, надеется, но мы тоже надеемся

Вице-президент магнитогорского «Металлурга»поделился мнением о победе над «Ак Барсом» (2:0), а также рассказал об интересе к вратарю молодёжной сборной«Победа больше на воле. Потому что другие команды ещё можно обыграть на классе, но «Ак Барс» на классе не обыграешь, только на воле. Надо сказать, что Казань сегодня играла неплохо, а то, что у них не получалось, – это заслуга наших игроков. Повторюсь, сегодня на силе воле выиграли, а класс примерно был равный. Серёжа () – он постоянный. В этом и отличие мастера от человека, который только учится. Он мастер, у него это в крови.Как пришёл вариант с Санталой? Мы проводили хороший анализ, в том числе и с помощью северо-американских специалистов, европейских. Мы Санталу выбрали, остановились на нём, хотя договориться было тяжело. На наше счастье, у него был пункт в контракте, что он в любой момент может расторгнуть его за компенсацию, которая, кстати, по нынешним меркам ни о чём.Конечно, рады за Самсонова. Команда на равных сыграла с чемпионом, который потом обыграл канадцев. Мы гордимся, что каждый год в сборной есть магнитогорцы. Часто ли поступают звонки от скаутов, которые интересуются Самсоновым? А мы со скаутами не разговариваем, мы работаем со своими скаутами. С чужим скаутом я даже разговаривать не буду. Конечно, интерес к Самсонову есть. «Вашингтон» его ждёт, надеется, но мы тоже надеемся. Посмотрим, как жизнь будет складываться», — цитирует Величкина «Спорт Бизнес Online».