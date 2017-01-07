Захаркин: «Салават» не в кризисе, кризис у нас, только когда играем с «Ладой»

«Мы, наверное, самая удобная команда для „Лады“, потому что мы им проигрываем не просто по счёту, но и в быстроте мышления. Мы предупреждали, что соперник очень быстро переходит в контратаку, но наши игроки не успевают возвращаться назад. Мы пропускаем совершенно необязательные шайбы, а потом неимоверными усилиями пытаемся сравнять счёт. Понятно, что „Лада“ хорошо организована, ребята мотивированы, играют правильно, спокойно. Отсутствие быстроты, которое является следствием плохой подготовленности к матчу, приводит к таким печальным результатам в первом периоде. Ну а дальше все усилия просто ни о чём. Не могу сказать, что мы находимся в кризисе. Видимо, у нас кризис, только когда мы играем с „Ладой“. Мы играем достаточно продуктивно, у нас налажена оборона. Создаём достаточно моментов, и сегодня могли бы вытащить игру. Это не кризис, команда находится под нагрузкой. Мы смотрим дальше, сколько нам нужно поработать, чтобы правильно сыграть в плей-офф.
Хартикайнен проходит рентген, он получил очень сложный удар по нижней части туловища. Посмотрим, что будет», — сказал Захаркин на пресс-конференции.