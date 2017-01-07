Хекстолл: я слышал, что агент Рубцова запросил расторжение контракта с «Витязем»

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз»прокомментировал информацию о том, что нападающий молодёжной сборной России и «Витязя»может закончить сезон в команде QMJHL «Шикутими». Рубцов получил перелом носа в четвертьфинале МЧМ и по окончании турнира отправился в расположение «Филадельфии» для прохождения лечения.«Рубцов здесь только для того, чтобы пройти обследование у наших врачей. Он получил удар клюшкой по носу, и нос очень сильно пострадал. Возможно, ему потребуется операция.Единственная возможность для него уехать из КХЛ — это разорвать контракт со своей командой. К нам это отношения не имеет. Мы все слышали, что он может закончить сезон в „Шикутими“, но я не знаю, будет ли его контракт расторжен. Я слышал, что агент Рубцова Марк Гандлер подал запрос на расторжение контракта, но у меня нет достоверных сведений. В любом случае это не касается „Филадельфии“. Этот вопрос касается „Шикутими“, Германа, его агента и России», — цитирует Хекстолла CSN Philly.