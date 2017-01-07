Эллиотт: «Ак Барс» обыграли спецбригады «Магнитки»

Защитник «Ак Барса»подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом», в котором его команда проиграла со счётом 0:2.«Металлург» забил два гола в большинстве, а мы — ни одного. Вот и вся разница. Их спецбригады обыграли нас сегодня. «Магнитка» очень здорово играла в большинстве. Отметил бы Мозякина.Мы не забивали сегодня. В следующей игре нужно улучшить игру в нападении, лучше закрывать вратаря соперников. Может, играть проще, но эффективнее", — цитирует Эллиотта пресс-служба клуба.