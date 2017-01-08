Ялонен: «Йокерит» не был так настроен на забивание голов, как в матче со СКА

«Поздравляю соперника с победой. Начало было хорошее, но всё-таки недостаточно бросков у нас было. Были хорошие моменты для бросков, в которых мы не бросали. Мы не были настолько настроены на забивание голов, как в прошлом матче. Второй период был достаточно равный, в третьем периоде у нас были отличные моменты, могли выйти вперёд, но большинство у нас в последних играх совсем не работает. Будем думать, как решать эту проблему. Нужно держать шайбу и больше бросать. У „Северстали“ была мощная реализация в третьем периоде и в целом. Соперник заслужил эту победу», — сказал Ялонен на пресс-конференции.