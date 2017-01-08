Видео: «Югра» — «Спартак»

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Югрой» и «Спартаком». Встреча проходила в Ханты-Мансийске и завершилась победой хозяев льда со счётом 5:2.В первой трети матча хозяева на один гол «Спартака» (отличился Дмитрий Калинин) ответили тремя. За «Югру» забили Антон Королёв, Александр Макаров и Евгений Лапенков. В начале третьего периода красно-белые стараниями Максима Потапова сократили разрыв в счёте до минимума. На 47-й минуте встречи Андрей Алексеев восстановил преимущество хозяев в две шайбы. «Югре» не только удалось удержать это преимущество, но и под занавес встречи поразить пустые ворота.