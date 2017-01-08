Бобарико: в матче с Канадой женская молодёжная сборная покажет другой хоккей

Главный тренер женской молодёжной сборной Россиипрокомментировал поражение от команды СЩА (1:6) в стартовом матче чемпионата мира.«Мы неплохо начали матч, но потом допустили две ошибки, за которые противник нас наказал. Для команды в таком составе это первая игра против североамериканок. Несмотря на шесть пропущенных шайб, не могу сказать, что сыграли плохо в обороне, плюс понравилась игра в меньшинстве, девчонки проявили характер. Но соперник был быстрее и свежее нас, а мы создали очень мало голевых моментов.Планировали, что завтрашний матч в воротах будет играть Лера Меркушева, поэтому в третьем периоде решили дать ей почувствовать лёд перед предстоящей встречей, чтобы она была в игровом тонусе.Сегодня был первый матч на чемпионате, с каждым последующим мы будем улучшать свои игровые показатели. К завтрашней встрече разберём пропущенные шайбы и наши ошибки, настроим команду. С нашей стороны будет другой хоккей», — цитирует Бобарико пресс-служба ФХР.