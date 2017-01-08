Дорофеева: американки быстрее нас и немного лучше видят игру

Нападающий женской молодёжной сборной Россииподелилась впечатлениями от матча с командой США на чемпионате мира (1:6).«Для многих девочек это была первая игра на чемпионате мира. Перед нами была поставлена задача, и в принципе начали матч мы хорошо. Но потом пошли нелепые ошибки, которые привели к пропущенным голам, команда немножко «сдулась».И при игре „три на пять“, и при игре» четыре на пять" мы выходили и буквально-таки зубами боролись за каждый квадратный сантиметр площадки, пытались проявить характер. Все девчонки понимали, что нужно ложиться под шайбы и делать всё возможное, чтобы не пропустить.Мы были готовы к такой игре американок, знали, что у них сильная и мастеровитая команда. То, что они крупнее нас, ощущалось не очень сильно, они просто быстрее и, может, немного лучше видят игру. Плюс многие наши девочки впервые играют с Америкой. Тем не менее, не смотря ни на что, мы бились всей командой.Тренер после матча сказал нам, что все сегодняшние ошибки должны быть исправлены. Эту игру уже надо забыть и готовиться к завтрашней. С Канадой играть можно, надо проявлять характер и показывать свой хоккей", — цитирует Дорофееву пресс-служба ФХР.