«Лос-Анджелес», уступая 0:2, добыл волевую победу над «Миннесотой» в овертайме

«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев.
К 8-й минуте встречи «Миннесота» повела со счётом 2:0 — отличились Микко Койву (4-я минута) и Чарли Койл (8). Во втором периоде Джефф Картер (28) и Мариан Габорик (32) забросили две шайбы за «Лос-Анджелес», сравняв счёт. Гол Джейка Маззина на 41-й минуте вывел вперёд уже «королей», однако за 43 секунды до конца третьего периода Зак Паризе спас «Уайлд» от поражения в основное время. Победный для «Кингз» гол на 64-й минуте забил Тедди Перселл.