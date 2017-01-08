Голы Радулова и Щербака помогли «Монреалю» победить в Торонто

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду уступил «Монреаль Канадиенс» со счётомВ первом периоде на голы Макса Пачьоретти (с передачи) и Арттури Лехконена хозяева ответили Тайлер Бозак и Назем Кадри. Незадолго до перерыва, проводящий свой первый матч в НХЛ, вернув приеимщество «Монреалю».Радулов на старте второго периода упрочил лидерство гостей. Джеймс ван Римсдайк с передачисократил отставание своей команды, но большего «Торонто» добиться не смог. Окончательный счёт на 44-й минуте установил Майк Маккэррон.