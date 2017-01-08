Прайс: Щербак выбрал идеальное время для своего первого гола в НХЛ

Голкипер «Монреаль Канадиенс»оценил игру нападающего Никиты Щербака матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:3). 21-летний россиянин своим первым же броском забил гол в своём дебютном матче на уровне НХЛ.«Шайба, которую забросил Щербак, стала переломной в этом матче. Он выбрал идеальное время для своего первого гола в НХЛ. «Торонто» отыграл две шайбы и выровнял положение, так что нам нужно было снова переломить ход встречи. Безусловно, этот гол сильно помог команде», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.