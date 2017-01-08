Аукцион новогодней формы «Авангарда» собрал около трёхсот тысяч рублей

6 января завершился аукцион по продаже новогодней игровой формы ХК «Авангард». Общая выручка аукциона составила около трёхсот тысяч рублей.1. Свитер Никиты Никитина — 42 000 рублей2. Свитер Александра Пережогина — 27 000 рублей3. Свитер Николая Лемтюгова — 22 000 рублейСамая жаркая борьба развернулась за игровой свитер Николая Лемтюгова — 21 ставка. Среди защитников «Авангарда» самой популярной стала игровая майка Евгения Медведева — она собрала 14 ставок и была продана по цене 21 500 рублей. Артур Лаута стал лидером аукциона среди молодых хоккеистов — 10 000 рублей.После матча с «Локомотивом» 7 января в пресс-центре ХК «Авангард» состоялось вручение новогодних свитеров победителям благотворительного аукциона:Вырученные средства пойдут на благотворительность. Клуб окажет помощь отделению гематологии Омской областной детской клинической больницы.