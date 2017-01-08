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Скривенс: когда противостоим лучшим командам РФ, у нас сомнительные удаления

8 января 2017, воскресенье. 12:53. Хоккей
Вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хоккеист обратил внимание на судейство.

«Мы неплохо противостояли оппонентам сегодня. Конечно, тяжело выиграть, когда у тебя на счету восемь удалений, а у соперника всего два. Много сомнительных моментов.

Каждый раз, когда мы противостоим лучшим российским командам, у нас происходят удаления, которые вызывают вопросы. На льду играют две команды, которые пытаются выяснить, кто на данный момент сильнее. Не круто, когда в это вмешивается кто-то ещё», — сказал Скривенс.
Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск ХК ЦСКА Бен Скривенс
Новости. Хоккей
8 января 2017, воскресенье
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