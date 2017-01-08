Видео. «Нефтехимик» — «Трактор»

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Трактором». Встреча проходила в Нижнекамске и завершилась минимальной победой хозяев льда со счётом 1:0.Единственную шайбу забросил Рикард Йюнге, отличившийся в концовке второго периода. Вратарь Андрей Кареев провёл очередной матч на ноль.